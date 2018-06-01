В Иркутске задержаны организаторы мероприятия в ТРК, где пострадали дети

Организаторы мероприятия в иркутском ТРК «Комсомолл», где при пожаре пострадали восемь детей, задержаны, сообщается на сайте Следственного комитета.

Отмечается, что коммерческая организация арендовала помещение в торговом комплексе, где проводила мероприятие с демонстрацией химических опытов. В ходе представления произошел выброс воспламеняющегося газа, который попал на газовую горелку.

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«В настоящее время задержан технический директор коммерческой организации, а также экскурсоводы, принимавшие участие в представлении», — говорится в сообщении СК.

Сейчас на месте происшествия продолжаются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что после пожара в иркутском ТРК «Комсомолл» СК возбудил уголовное дело.