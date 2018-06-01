В Омской области вертолет совершил аварийную посадку

В Омской области произошла аварийная посадка вертолета Ми-8. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по региону.

Как отмечается, инцидент произошел в 10.54 (7.54 мск) в селе Петровка Омского района. На борту находились пять человек.

По данным МЧС, в результате аварийной посадки никто не пострадал. К ликвидации последствий были привлечены три единицы техники и 11 человек.

Ранее сообщалось, что пропавший в Забайкалье вертолет Ми-2 нашли, а находившиеся на борту люди живы. ИА «Чита.ру» со ссылкой на информацию властей сообщает, что вертолет загорелся и совершил жесткую посадку. Из-за возгорания вертолет на смог выйти на связь.