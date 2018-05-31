Стало известно, где будет отбывать наказание Улюкаев

Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева сообщила, что бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, который был приговорен к восьми годам тюремного заключения за взятку, был доставлен в место отбывания наказания, передает РИА «Новости».

«В настоящий момент Улюкаев уже находится в месте, где он будет отбывать наказание. Его этапировали поздно вечером в среду и уже через несколько часов он находился в распределительном центре при колонии. Поэтому можно с уверенностью сказать, что отбывать наказание он будет недалеко от Москвы», — сказала Меркачева.

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Она также отметила, что Улюкаев чувствует себя хорошо. По ее словам, он не высказал жалоб на сам процесс этапирования.

Ранее ФСИН подтвердила этапирование Улюкаева.