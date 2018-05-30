Московский зоопарк эвакуировали из-за ветра

Посетителей Московского зоопарка эвакуировали из-за сильного ветра. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу организации.

Как отмечается, эвакуация началась в 14.00 мск в связи со штормовым предупреждением, выпущенным правительством города. Зоопарк будет закрыт до конца дня.

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«Во избежание непредвиденных ситуаций, связанных с погодой, а также какого бы то ни было риска для жизни посетителей, руководством было принято решение закрыть Московский зоопарк и объявить технический день», — говорится в заявлении организации.

Уточняется, что 31 мая зоопарк будет работать в штатном режиме.

Ранее источник рассказал о шести пострадавших из-за падения деревьев в Москве.

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