В МЧС предупредили москвичей о сильном ветре

ГУ МЧС по Москве опубликовало экстренное предупреждение для жителей столицы в связи с сильным ветром.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие 1-3 часа с сохранением до 22 часов 30 мая местами в г. Москве ожидается усиление ветра западной четверти с порывами до 15-20 м/с», — говорится в сообщении.

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Сильный ветер рекомендуется по возможности переждать в капитальном строении.

В случае, если ветер застал на улице, нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

Ранее сообщалось, что москвичам порекомендовали отложить поездки по городу из-за ухудшения погоды.