В России начался основной этап ЕГЭ

В Роскомнадзоре сообщили о старте основного этапа Единых государственных экзаменов (ЕГЭ). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, первыми выпускники будут сдавать экзамены по информатике и географии. По данным РИА «Новости», желание сдавать экзамен по информатике выразили более 80 тыс. человек. Экзамен включает в себя две части и 27 заданий, на выполнение которых предоставляется 3 часа 55 минут. Экзамен по географии будут сдавать 24 тыс. человек. Экзамен по этому предмету также состоит из двух частей, но включает в себя 34 задания. На их выполнение дается 3 часа.

Ранее в Минобрнауки прокомментировали информацию о возможном появлении ЕГЭ по географии в качестве обязательного предмета и заявили, что не планируют кардинальных изменений системы российских выпускных экзаменов.