В Волгоградской области разбился легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет разбился во Фроловском районе Волгоградской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МВД.

«Самолет обрабатывал поля. Крушение произошло в Дудаченском сельском поселении, в 60 километрах от города Фролово. Самолет загорелся, по предварительным данным, пилот погиб», — сообщили в ведомстве.

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Причины крушения пока неизвестна.

26 мая в Ухоловском районе Рязанской области потерпел крушение легкомоторный самолет «Бекас».

Следственный комитет сообщил, что легкомоторный самолет, который разбился в Рязанской области, мог потерпеть крушение из-за ошибки, допущенной пилотом или из-за возникшей в полете технической неисправности.