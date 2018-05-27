Трамп прокомментировал стрельбу в школе в штате Индиана

Президент США Дональд Трамп в твиттере отметил героизм учителя, обезвредившего вооруженного ученика, который устроил стрельбу в школе города Ноблсвилл в штате Индиана.

«Спасибо отважному учителю и герою Джейсону Симэну из Ноблсвилля, штат Индиана, за его героический поступок, который спас так много ценных юных жизней»,— написал Трамп.

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Он также отметил, что решительные и уверенные действия учителя «обсуждает весь мир».

Ранее сообщалось, что стрельбу в школе города Ноблсвилл в штате Индиана открыл ученик. Полиция задержала нападавшего.

Как отмечалось, преподаватель попытался вырвать оружие у студента и повалил его на землю.