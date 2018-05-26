В Киеве закрыли пять станций метро из-за сообщений о минировании

В Киеве закрыли для пассажиров пять станций метрополитена после анонимных сообщений о минировании. Об этом сообщается на странице в фейсбуке метро.

«Поступили анонимные звонки о минировании станций «Днепр», «Гидропарк», «Левобережная», «Арсенальная» и «Героев Днепра». Станции закрыты для пассажиров, проводится проверка», — говорится в сообщении.

Ранее в Киеве эвакуировали шесть станций метро из-за сообщений о минировании. Отмечается, что речь идет о станциях метро «Площадь Льва Толстого», «Университет», «Театральная», «Золотые Ворота», «Майдан Независимости» и «Крещатик».