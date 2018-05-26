При пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека

Во время пожара в дачном доме в Октябрьском районе Красноярска погибли четыре человека, в их числе ребенок, сообщается на сайте управления МВД по региону.

«В ночь на 26 мая произошло возгорание дачи, принадлежащей местному жителю. В результате происшествия погибли 4 человека, в том числе, ребенок. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа», — говорится на сайте.

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В данный момент полицейские устанавливают личности погибших и обстоятельства происшествия. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров в Сибири за сутки увеличилась вдвое.