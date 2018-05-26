Около штаб-квартиры коммунистической партии Ирака в Багдаде произошел взрыв

Взрыв произошел у штаб-квартиры коммунистической партии Ирака в центре Багдада на фоне прошедших парламентских выборов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силах безопасности.

Отмечается, что коммунистическая партия принимала участие в парламентских выборах в Ираке в составе победившего блока «Саирун».

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«Взрывное устройство, заложенное неизвестными лицами, взорвалось в саду штаб-квартиры коммунистической партии на площади Эль-Андалус в центре Багдада», — сказал источник.

По предварительным данным, пострадали три человека.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в Багдаде погибли по меньшей мере семь человек. Взрыв произошел в одном из парков столицы Ирака. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.