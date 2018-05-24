На жителя Оренбургской области завели дело за кражу гаража
На безработного жителя Оренбургской области завели уголовное дело за кражу металлического гаража, сообщается на сайте управления МВД России по региону.
«Подозреваемый на одном из сайтов увидел объявление о скупке металла и, связавшись с работниками организации по указанному телефону, представился владельцем металлического гаража и назвал адрес его расположения. Приехав к месту, рабочие распилили конструкцию и расплатились с мужчиной. Таким образом, местный житель причинил материальный ущерб заявителю на сумму около 50 тыс. руб.», — говорится в сообщении ведомства.
По данным ведомства, злоумышленник 1990 года рождения ранее уже был судим. Оотмечается, что подозреваемый признал свою вину и раскаялся. В данный момент он находится под подпиской о невыезде.
Ранее сообщалось, что при пожаре в Оренбургской области погибли два ребенка.