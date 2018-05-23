Юлия Скрипаль дала первое интервью

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Дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия дала первое интервью, сообщает Sky News.

33-летняя Юлия Скрипаль, вместе с отцом подвергшаяся атаке нервно-паралитическим веществом в британском городе Солсбери, дала первое интервью после покушения. Она находится в засекреченной локации под присмотром полицейских.

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«Нам так повезло, что оба выжили после этого покушения. Наше выздоровление было медленным и крайне болезненным», — сказала Юлия Скрипаль.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Великобритании Скрипалей могут насильно удерживать от контактов.