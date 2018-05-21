На заводе в Рязани загорелось хранилище теплоизоляционных материалов

На заводе по производству теплоизоляционных плит в Рязани произошло возгорание битумного хранилища, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МЧС.

На место выехали пять пожарных автомобилей и 15 человек личного состава.

«Загорание в битумном хранилище, площадь около 300 квадратных метров, локализовано в настоящее время. Угрозы распространения нет, пострадавших нет», — сказали в ведомстве.

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Уточняется, что пожар произошел на предприятии «Техноплекс», которое занимается производством теплоизоляционных плит. На данный момент в ликвидации возгорания задействованы 10 пожарных машин.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Домодедово произошел пожар в банном комплексе.