В аэропорту Волгограда самолет совершил посадку из-за разгерметизации

В аэропорту Волгограда вне плана приземлился самолет турецкой авиакомпании Onur Air. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя аэропорта.

Отмечается, что инцидент произошел накануне в 22.40 мск. Аэробус 321 следовал по маршруту Анталья-Челябинск, но вынужден был совершить посадку из-за разгерметизации.

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По имеющейся информации, пассажиры переночевали в терминалах аэропорта или в гостинице, а 21 мая за ними прилетит резервный борт, который доставит их в Челябинск.

Ранее сообщалось, что один человек погиб при жесткой посадке частного вертолета в Хабаровском крае. На борту находились пилот и два пассажира, вертолет в результате аварии разрушился.