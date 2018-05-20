Кадыров усомнился в нападении ИГ на церковь в Грозном

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал «не переводить стрелки» на «Исламское государство» в расследовании нападения в храме Архангела Михаила в Грозном, передает РИА «Новости».

«Конечно, ИГ или то, что от него осталось, торжествует, когда ему приписывают все и вся. Поэтому переводить стрелки на ИГ, означает увести расследование в сторону от реальных покровителей. Следственно-оперативная работа очень активно ведется, успешно продвигается», — заявил он.

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Также он отметил, что не исключает возможности причастности террористов к инциденту, однако, по его словам, «в конкретном случае есть оперативная информация, откуда поступало поручение, с какой стороны дует ветер».

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение, которое произошло 19 мая в православной церкви в центре Грозного.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.