В Свердловской области десятки тысяч жителей остались без света

Главное управление МЧС по Свердловской области сообщило об отключении электроснабжения из-за сильной грозы и шквалистого ветра, из-за которого остались без света около 30 тысяч местных жителей. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС.

«На данный момент энергетики оценивают объем погашенной нагрузки, так как технологические нарушения произошли как на линиях электропередачи классом напряжения 110 - 35 кВ, так и на распределительных сетях. По предварительным данным без электроснабжения находится около 30 тысяч человек. Грозовой фронт в настоящий момент переместился с юга на восток области. И фиксируются новые отключения», — говорится в тексте официального сообщения.

Без света остались жители населенных пунктов Артинского, Красноуфимского, Михайловского, Первоуральского, Ревдинского, Сысертского и Белоярского районов.