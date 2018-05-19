Вернувшиеся с неисправным двигателем в Москву пассажиры вылетели в Астрахань

Представитель авиакомпании «Победа», которой принадлежит самолет Boeing, вынужденный вернуться после вылета из Москвы обратно в аэропорт Внуково из-за отказа правого двигателя, сообщил, что пассажиры авиасудна вылетели в место назначения, Астрахань, резервным бортом, передает РИА «Новости».

По словам представителя компании, вылет борта из Внуково в Астрахань произошел в 10.24 мск.

Ранее сообщалось, что Boeing c отказавшим двигателем возвращается во Внуково из-за отказа правого двигателя. В компании отметили, что данный случай отказа двигателя произошел впервые за все время полетов «Победы».