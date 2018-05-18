Число погибших при стрельбе в школе в Техасе возросло

В результате стрельбы в школе в Санта-Фе погибли 10 человек, сообщает Reuters со ссылкой на шерифа штата Техас Эда Гонзалеса.

Отмечается, что в результате происшествия погиб один офицер полиции. Кроме того, не менее 10 человек были госпитализированы.

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18 мая в школе Санта-Фе в штате Техас произошла стрельба. К учебному заведению прибыли сотрудники экстренных служб города. Сообщается, что студентов эвакуировали в спорткомплекс, расположенный неподалеку.

Ранее сообщалось, что после стрельбы в школе в Техасе сотрудники полиции обнаружили в здании подозрительные предметы. Отмечается, что они были идентифицированы как «возможные взрывные устройства».