ФСБ провела обыски в мэрии Нижнего Тагила

Управление ФСБ России по Свердловской области заявило о проведении «оперативно-розыскных мероприятий» в мэрии Нижнего Тагила, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Сотрудники управления проводили оперативно-розыскные мероприятия в городской администрации. Это наша текущая деятельность», — сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

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Местные СМИ сообщали, что сотрудники ФСБ изъяли документы в офисе муниципального учреждения «АРИС», занимавшегося рекламой.

Ранее сообщалось, что ФСБ провела обыск у главы Северо-Западного управления Ростехнадзора Григория Сабликова.