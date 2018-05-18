ФСБ провела обыски в мэрии Нижнего Тагила
Управление ФСБ России по Свердловской области заявило о проведении «оперативно-розыскных мероприятий» в мэрии Нижнего Тагила, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Сотрудники управления проводили оперативно-розыскные мероприятия в городской администрации. Это наша текущая деятельность», — сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.
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Местные СМИ сообщали, что сотрудники ФСБ изъяли документы в офисе муниципального учреждения «АРИС», занимавшегося рекламой.
Ранее сообщалось, что ФСБ провела обыск у главы Северо-Западного управления Ростехнадзора Григория Сабликова.