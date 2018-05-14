СМИ: в Индонезии в жилом доме произошел взрыв

При взрыве самодельного взрывного устройства в жилом доме в городе Сидоарджо погибли три человека. Об этом сообщает The Jakarta Post.

По данным издания, устройство сработало раньше времени.

Как отмечается, при взрыве выжили двое детей. В момент взрыва их они находились в другой комнате квартиры.

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Ранее сообщалось, что устроившие взрывы в церквях в Индонезии были членами одной семьи.

13 мая на острове Ява в Индонезии произошла серия взрывов, были атакованы три церкви. Первый взрыв произошел рядом с католической церковью Святой Марии. Взрывы также прогремели в протестантской церкви в Джалан Дипонегоро и церкви пятидесятников.