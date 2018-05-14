Суд арестовал дочь главы Северо-Западного Ростехнадзора по делу о хищении

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга санкционировал арест Елены Слабиковой, дочери главы Северо-Западного управления Ростехнадзора Григория Сабликова, который обвиняется в мошенническом хищении более 4,7 млрд руб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга (ОПС).

«Суд заключил Слабикову под стражу по 9 июля 2018 года с содержанием в СИЗО-5», — говорится в сообщении.

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По данным агентства, дочь Сабликова подозревают в причастности к хищению средств.

Ранее сообщалось, что суд принял решение о помещении под домашний арест Григория Сабликова.

Объявление было предъявлено Слабикову в пятницу, 11 мая. Он частично признал вменяемые ему деяния. Общая сумма хищения составляет 4 763 350 000 рублей.