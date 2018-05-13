В центр Тбилиси доставили «акустические пушки»

Машины с «акустическими пушками» приехали в центр Тбилиси на проспект Руставели, где проходит акция протеста, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что ситуация все еще обостренная, на проспекте мобилизован спецназ, патрульная полиция, приведены в готовность водометы. Глава МВД Георгий Гахария все еще проводит встречу с организаторами акции.

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«Так называемые машины с «акустическими пушками» мобилизованы около здания парламента близ церкви», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси произошла стычка между полицией и участниками акции протеста.

МВД Грузии провело обыски в популярных ночных клубах Тбилиси «Бассиани» и «Галери», после чего в городе начались беспорядки.

Ведомство отчиталось, что на протяжении трех месяцев готовило спецоперацию в клубах для выявления фактов реализации наркотических средств. Ночью 12 мая по итогам обысков в двух клубах были задержаны восемь человек.