Пассажирский самолет экстренно сел в Софии

Пассажирский самолет, выполнявший рейс с острова Крит в Варшаву, совершил экстренную посадку в аэропорту болгарского города София, сообщает RMF24.

Причиной аварийной посадки, по предварительным данным, стало повреждение иллюминатора в кабине пилотов.

На борту находились около 180 человек, в результате инцидента никто не пострадал.

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Ранее направлявшийся из турецкой Антальи в Санкт-Петербург самолет внепланово совершил посадку в Сочи из-за того, что ребенку, который находился на борту авиасудна, стало плохо.

Ребенок вместе со своими родителями покинул самолет после приземления.