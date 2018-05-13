В Крыму отреагировали на визит украинских студентов на полуостров в обход СБУ

Депутат крымского государственного совета Николай Юревич прокомментировал информацию о прошедших практику в Крыму украинских студентах, который побывали на территории полуострова без согласования с СБУ. Об этом сообщает ФАН.

По его словам, российский и украинский народы неразделимы, а позиция жителей Украины не совпадает с точкой зрения официального Киева.

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«Сейчас у власти Порошенко, и поэтому творится такая чехарда. Но его-то люди не выбирали! Он вооруженным путем власть захватил, кровопролитье устроил. Как бы руководство страны ни пыталось надавить на межнациональные связи — не получится ничего», — сказал Юревич.

Он также выразил надежду на скорую смену власти на украинской территории.

«Конечно, люди запуганы, потому что есть тюрьмы, есть оружие, есть другие способы давления. Но чем больше власть притесняет народ, тем сильнее сжимается пружина, которая потом вытолкнет это правительство. Мое глубокое убеждение, что россияне и украинцы всегда будут вместе», — подчеркнул Юревич.

Ранее сообщалось, что студенты Сумского государственного педуниверситета им. А.С. Макаренко прошли практику в Крыму. Данное мероприятие предположительно было согласовано с СБУ. При этом пресс-служба ведомства опровергла эти данные.