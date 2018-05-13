В Москве в воскресенье ожидается до +25°С

В Москве в воскресенье, 13 мая, ожидается до +25°С.

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +23 до +25°С.

Днем переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 3-8 м/c.

Ранее на территории Москвы и Московской области был объявлен желтый уровень погодной опасности из-за высокой вероятности возникновения пожаров.

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«Желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Также стало известно, что погоду в московском регионе продолжит определять антициклон.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.