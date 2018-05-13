WP: десятки человек смогли незаконно попасть в США из Венгрии

Власти Соединенных Штатов раскрыли в Венгрии мошенническую схему, которая помогала въезжать на территорию США под чужим именем. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, министерство внутренней безопасности США обнаружило уязвимость в паспортной системе Венгрии, благодаря которым около 700 не являющихся гражданами Венгрии человек обманным путем смогли заполучить подлинные венгерские паспорта, с чужими именами.

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Как отмечается, 65 человек смогли с помощью данных паспортов попасть на территорию США.

При этом американское министерство утверждает, что преступники смогли получить подлинные паспорта при помощи программы правительства Венгрии, которая позволяет этническим венграм, живущим за пределами страны, получать гражданство в ускоренном режиме.