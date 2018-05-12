В Испании при крушении самолета погибли три человека
Три человека погибли в результате крушения небольшого самолета в испанской провинции Таррагона, сообщает La Vanguardia со ссылкой на пожарную службу.
По данным издания, после крушения самолет загорелся.
Самолет летел из португальского Кашкайше в аэропорт Реуса.
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Причина крушения и личности погибших пока неизвестны.
Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате падения вертолета в Атлантический океан неподалеку от пляжей Рио-де-Жанейро.
Как сообщает спасательная служба, на борту вертолета находились четыре человека.
Вертолет направлялся из Рио в муниципалитет Кабу-Фриу.