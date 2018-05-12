На Украине подозревают российских военных в передаче оружия Савченко

Служба безопасности Украины приступила к проверке российских военнослужащих на причастность к передаче оружия депутату Верховной рады Надежде Савченко, заявил глава СБУ Василий Грицак, передает «112 Украина».

»Юрий Витальевич Луценко является генеральным прокурором Украины и старшим группы процессуальных руководителей в этом уголовном производстве, поэтому он имеет право обнародовать любую информацию. В настоящее время следствие СБУ проверяет данные о причастности военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации к передаче оружия непосредственно Надежде Савченко и Владимиру Рубану» , — сказал Грицак.

Ранее сообщалось, что на Украине воссоздали планируемый Савченко теракт.