Роспотребнадзор запустит горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекции, сообщается на сайте ведомства.

Горячая линия будет запущена в рамках акции СТОПВИЧ/СПИД, приуроченной ко Всемирному дню памяти жертв СПИДа, который приходится на третье воскресенье мая. Линия будет работать с 14 по 20 мая.

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«Специалисты-эпидемиологи по номерам горячих линий Управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации проконсультируют всех обратившихся по вопросам профилактики этого заболевания, безопасного поведения, эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в регионе. Ответят на вопросы о возможностях бесплатного анонимного тестирования», — говорится в сообщении.

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