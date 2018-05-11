На Украине двое пьяных военных открыли стрельбу

На Украине на центральном автовокзале в Николаеве полицейский патруль задержал двоих военных, открывших стрельбу на пассажирской платформе, сообщает издание «Новости N».

Отмечается, что оба мужчины были пьяны. Во время задержания один из них оказал сопротивление.

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При осмотре у одного из задержанных был обнаружен травматический пистолет с патронами, у второго — нож. Разрешение на оружие отсутствовало.

Задержанный с пистолетом пояснил, что является военнослужащим, проходит службу в подразделении национальной гвардии, дислоцированном в Харькове. Второй заявил, что только уволился в запас с воинской службы.

Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее в Ивано-Франковске полиция задержала 11 человек после стрельбы в ночном клубе.