В акции «Бессмертный полк» в Москве приняли участие более 1 млн человек

Более 1 миллиона человек принимают участие в акции «Бессмертный полк» в Москве, передает РИА «Новости» заявление официального представителя МВД Ирины Волк.

«В Москве по состоянию на 18.00 более 1 миллиона россиян принимают участие в шествии «Бессмертный полк», — сказала Волк.

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По ее словам, акция продолжается.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин присоединился к шествию «Бессмертного полка» на Красной площади в Москве.

Путин участвует в этой акции уже в четвертый раз. Все прошлые годы Путин нес в руках фотографию своего отца.

В этом году вместе с Путиным в шествии приняли участие премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сербии Александар Вучич, а также советский и российский актер Василий Лановой.