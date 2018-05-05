Житель Калининградской области украл с фермы 16 ящиков с улитками

Житель Калининградской области украл с фермы 350 кг виноградных улиток, намереваясь продать их в рестораны, сообщает пресс-служба управления МВД по региону.

«Как установили полицейские, мужчина несколько раз приезжал на велосипеде к складу виноградных улиток на разведку, после чего подъехал на автомобиле, проник на территорию предприятия и вынес ящики с деликатесами, общим весом 350 кг», — говорится в сообщении.

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Действия мужчины попали на камеру видеонаблюдения, по записи его опознал участковый. Задержанный сознался в краже и рассказал, что планировал продать улиток в калининградские рестораны. По данным полиции, ущерб для владельцев улиток составил 20 тыс руб.

Ранее сообщалось, что в Великобритании отменили гонки улиток из-за впадения участников в спячку.