Енот сорвал вылет самолета в Торонто

Пробравшийся в самолет енот сорвал рейс в канадский Торонто, сообщает РИА «Новости».

Инцидент произошел в аэропорту города Саскатун. По данным авиакомпании Air Canada, животное спряталось в шланге кондиционера перед тем, как технический персонал включил устройство. После начала его работы енот попал в вентиляционную систему самолета.

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Чтобы вызволить енота, сотрудникам аэропорта пришлось снять панели воздушного судна, что заняло несколько часов.

По словам очевидца, персонал был «удивлен и не знал, что делать».

«В течение первого часа все было как в романе. Никто никогда не видел ничего подобного», — рассказал один из пассажиров.

Служащим удалось достать енота из лайнера, однако животное тут же сбежало от техников. В качестве компенсации пассажирам выдали ваучеры на покупку еды и скидку на будущие рейсы.