Напавший на отделение банка в Ереване оказался полицейским

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Напавший на филиал банка в Ереване оказался полковником полиции, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу полиции Армении.

«Выяснилось, что напавший — начальник центра дорожной полиции по регистрации нарушений, обнаруженных посредством видеосъемки, полковник Даниел Даниелян», — сообщили в полиции.

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Ранее сообщалось, что неизвестный открыл огонь в банке в Ереване. Инцидент произошел в одном из филиалов банка HSBC на улице Комитаса. Нападавшего удалось обезвредить. У него при себе были нож, граната и ружье. По данным ведомства, мужчина ранил полицейского, а также двух сотрудников банка, один из которых скончался.

Накануне в Ереване состоялся очередной раунд массовых протестов под руководством лидера оппозиции Никола Пашиняна. Накануне Национальное собрание Армении отказалось назначить его премьер-министром. «Газета.Ru» следила за событиями в Армении в режиме онлайн.