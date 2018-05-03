Украинские пограничники пожаловались на «жесткий» досмотр Россией судов в Керченском проливе

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В Госпогранслужбе Украины пожаловались, что с 30 апреля российская сторона ежедневно останавливает украинские невоенные суда. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Пограничниками Донецкого пограничного отряда зафиксировано уж несколько случаев остановки Россией невоенных суден для их осмотра. Так, 30 апреля во время оформления в Мариупольском порту теплохода (в команде — граждане Турции, Грузии, Египта и Нигерии), который следовал по маршруту Греция (Хиос) — Украина (Мариуполь). Судно во время прохождения Керченского пролива было остановлено пограничным кораблем ФСБ России», — говорится в сообщении.

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Кроме того, сообщается о проверке судов из Израиля и Италии.

«Отметим, что никаких замечаний при этом не следует, однако россияне начали жесткую политику задержания и досмотра судов, следующих в сторону Украины», — отмечается в тексте заявления.

Ранее Министерство иностранных дел России предупредило судовые компании о риске пиратских захватов на Украине.