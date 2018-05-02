В Москве кот напал на китайского дипломата

В Москве бездомный кот напал на сотрудника посольства Китая, сообщает РЕН ТВ.

По предварительной информации, инцидент произошел на улице Дружбы. Животное укусило сотрудника в руку. Переводчик вызвал на место скорую.

Более подробной информации о произошедшем пока нет.

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В феврале кот Ларри, главный мышелов резиденции премьер-министра Британии, подрался с котом Палмерстоном из британского МИДа.

Как отмечается, после драки питомцев на земле остался именно ошейник Ларри, из чего газета делает вывод, что он проиграл.