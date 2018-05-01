Украинские активисты сорвали первомайскую демонстрацию в Одессе

В Одессе украинские активисты сорвали проведение первомайской демонстрации. Об этом сообщает «Думская».

Демонстрацию возле Оперного театра Одессы организовал активист «Куликова поля» Морис Ибрагим. Издание назвало участников события «любителями России».

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Собравшиеся потребовали вернуть восьмичасовой рабочий день, бесплатную медицину и высокие пенсии.

«После митинга его участники решили пройтись маршем до Куликова поля. Дорогу им преградили активисты патриотических организаций. После словесной перепалки демонстранты передумали», — пишет издание.

Ранее в Латвии на главной улице Риги состоялась акция протеста против перевода русских школ на латышский, совмещенная с первомайской демонстрацией.