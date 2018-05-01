В Екатеринбурге после хлопка загорелся жилой дом

В Екатеринбурге произошел пожар в 9-этажном жилом доме, предположительно, его причиной стал взрыв, сообщается на сайте ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщение о пожаре поступило в 8.45 по местному времени (6.45 мск).

«Пожарные ликвидируют пожар в 9-ти этажном жилом доме по ул.Черноморской в г.Екатеринбурге. Пожар произошел в квартире на 7 этаже <...> По предварительной информации в квартире произошел хлопок. Причина хлопка устанавливается. На месте работают пожарные дознаватели, следственные органы, специалисты газовой службы», — говорится в сообщении МЧС.

Ранее сообщалось, что при стрельбе в Екатеринбурге погибли два человека.