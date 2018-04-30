МЧС предупредило москвичей о грозе

Управление МЧС России по Москве предупредило жителей и гостей столицы о грозе и усилении ветра. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По информации Росгидромет в ближайшие часы 30 апреля, с сохранением в течении суток 1 мая, местами в Москве, ожидается гроза , при грозе возможно усиление ветра с порывами 12-17 м/с», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, при сильном ветре рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

Ведомство также рекомендует водителям, управляющим транспортными средствами во время грозы, припарковаться.

Ранее синоптики предупредили москвичей о возможной грозе.