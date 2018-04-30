Глава МЧС назвал небезопасными половину ТЦ в России

Глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что в результате совместной с сотрудниками прокуратуры проверки почти всех торгово-развлекательных центров в России серьезные нарушения требований противопожарной безопасности были выявлены в каждом втором, передает РИА «Новости».

«МЧС и прокуратурой проверены практически все торгово-развлекательные центры, кинотеатры и места массового отдыха детей. Каждое второе из них имеет очень серьезные нарушения, которые устраняются», — заявил Пучков.

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По его словам, многие из зданий, о которых идет речь, были построены уже с явными нарушениями и предупредил о том, что с 1 мая в торговых центрах начнутся учения, в рамках которых планируется отработать действия персонала и администрации объектов в случае возникновения пожаров.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области не нашли нарушений только в четырех ТЦ из 161.