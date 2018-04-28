Очевидцы опубликовали видео пожара в Trump Tower в Баку

В высотном здании Trump Tower в Баку произошел пожар, передает РИА «Новости» со ссылкой на очевидцев.

На опубликованной на сайте YouTube видеозаписи видно, как густой дым поднимается к небу от верхних этажей здания.

В здании Trump Tower Baku 33 наземных этажа, его высота достигает 130 метров.

Ранее из-за пожара в здании Trump Tower в Нью-Йорке погиб один человек и пострадали пятеро. Позднее СМИ сообщили, что в небоскребе Trump Tower не установлены спринклерные оросители, которые автоматически срабатывают при пожаре