Гидрометцентр рассказал, каким будет лето

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что синоптики прогнозируют в Москве теплое лето в 2018 году, сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Температура летом в Москве и в России в целом ожидается около или выше нормы. Средняя месячная температура в Москве в июне ожидается +18,5℃. А вот среднее количество осадков — 94 мм. Июнь — это самый дождливый месяц года. Июль +16,7℃, количество осадков — 74 мм. В августе средняя температура +16℃, 75-76 мм — норма осадков», — заявил Вильфанд.

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Ранее сообщалось, что москвичам пообещали июньскую жару на майские праздники.

Подробнее с прогнозом погоды в Москве с 27 апреля по 4 мая можно ознакомиться в материале «Газеты.Ru».