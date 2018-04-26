В Балашихе загорелась промзона с мусором

Возгорание мусора площадью 100 кв. м произошло на шоссе Энтузиастов в Балашихе, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на МЧС.

«Возгорание мусора площадью 100 кв. м происходит на открытой площадке в районе д. 4 на шоссе Энтузиастов. Информации о пострадавших не поступало», — заявил представитель ведомства.

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По данным из открытых источников, по указанному адресу находится промзона, рядом с которой расположена авиационная корпорация «Рубин».

Позже пожарным удалось локализовать возгорание.

Ранее сообщалось, что Измайловский суд Москвы приостановил на 90 дней работу торговых центров «Персей для детей» и «Серебряный дом» в связи с нарушениями пожарной безопасности.