Макрон предложил создать коалицию по борьбе с финансированием терроризма

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать международную коалицию по борьбе с финансированием терроризма, сообщает РИА «Новости».

«Первое самое важное обязательство, которое мы должны сегодня взять… это сформировать коалицию государств и организаций, которые здесь представлены и которые согласились работать вместе», — заявил Макрон на международной конференции по борьбе с финансированием терроризма в Париже.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Макрон начал иначе смотреть на Иран после их встречи. Также ранее сообщалось, что Франция пообещала увеличить военное присутствие на севере Сирии.