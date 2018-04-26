В Манчестере эвакуировали терминал аэропорта из-за подозрительного предмета

Часть терминала 2 аэропорта в английском Манчестере эвакуировали из-за сообщений о подозрительном предмете, сообщает газета Mirror.

По данным издания, в данный момент в терминале работает команда саперов. Также сообщается, что некоторых людей не выпускают из самолетов, которые совершили посадку.

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«Мы подтверждаем частичную эвакуацию второго терминала после того, как у сотрудников охраны появились подозрения относительно неизвестного предмета. Это предупредительна мера на время, пока происходит расследование. Мы сообщим подробности по мере их появления», — цитирует газета представителя аэропорта.

В 2017 году сообщалось, что в Омске эвакуировали аэропорт из-за бесхозной сумки.