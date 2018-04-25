Суд закрыл ТЦ «Персей для детей» из-за нарушений пожарной безопасности

Измайловский суд Москвы приостановил на 90 дней работу торговых центров «Персей для детей» и «Серебряный дом» в связи с нарушениями пожарной безопасности, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Дарью Крыжановскую.

«Прокуратура 20 апреля обратилась в суд с иском. В качестве обеспечительной меры в тот же день судом вынесено определение о временном запрете деятельности на 90 суток в отношении обоих центров. Досудебная подготовка по исковому заявлению в отношении ТЦ «Персей» назначена на 11 мая в 17.40 мск, в отношении «Серебряного дома» - 4 июня в 12.30», — сказала Крыжановская.

Пожар в ТЦ «Персей» произошел 4 апреля. В результате происшествия погиб один из сотрудников центра.