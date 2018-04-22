СМИ назвали бывшего агента ФСБ подозреваемым в отравлении Скрипалей

Полицейские Великобритании заподозрили «экс-шпиона ФСБ» в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом пишет британская газета Daily Mirror.

По данным издания, речь идет о 54-летнем бывшем сотруднике спецслужбы под псевдонимом «Гордон». Также сообщается, что он использовал вымышленное имя Михаил Савицкис.

Реклама

На имя «Гордон» в ходе допроса указал перебежчик Борис Карпичков, пишет Mirror. Карпичков рассказал газете, что в начале 90-х «Гордон» был его подчиненным.

Британские следователи опасаются, что «Гордон» уже покинул территорию страны. Кроме того, они полагают, что в общей сложности в покушении на Скрипалей участвовали шесть человек.

Ранее газета The Telegraph писала, что британские полицейские установили основных подозреваемых в покушении на Скрипалей.