Число обесточенных населенных пунктов в ЦФО увеличилось в два раза

В Центральном региональном центре МЧС сообщили об увеличении в два раза числа населенных пунктов в Центральном федеральном округе, в которых пропало электричество из-за неблагоприятных погодных условий, передает РИА «Новости».

«В результате неблагоприятных погодных явлений, на территории Владимирской, Ивановской, Тверской, Смоленской, Рязанской, Московской и Тульской областей нарушено энергоснабжение порядка 900 населенных пунктов с населением около 73 тысячи человек», — сообщили в министерстве.

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Сообщается также, что на территории федерального округа было повалено 161 дерево. В восстановительных работах принимают участие пять тысяч человек и 1800 единиц техники.

Ранее сообщалось, что СК проводит проверку по факту гибели мужчины и девочки во время урагана на территории Москвы и Подмосковья.