В Ереване задержали более 100 демонстрантов

В Ереване число задержанных участников акций протеста против избрания премьером Сержа Саргсяна достигло 102. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу полиции.

«В данный момент в полицейские отделения Еревана доставлены 102 человека», — заявили в пресс-службе.

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Ранее сообщалось, что в Ереване задержали более 60 протестующих против избрания Саргсяна.

Также стало известно, что новый премьер-министр Армении Серж Саргсян призвал лидера акций протеста против его назначения Никола Пашиняна к диалогу.

По его словам, происходящие в стране процессы чреваты непредсказуемыми последствиями.